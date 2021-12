Vaccini, Ema autorizza Novavax: ha un’efficacia del 90%, ma dati limitati su Omicron. Via libera della Commissione europea, l’Ue ordina 27 milioni di dosi (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ il quinto via libero in Europa: gli studi hanno coinvolto in totale oltre 45mila persone, ma erano basati su “vecchie” varianti Leggi su lastampa (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ il quinto via libero in Europa: gli studi hanno coinvolto in totale oltre 45mila persone, ma erano basati su “vecchie” varianti

Advertising

Nike55621177 : Vaccini: da Ema ok a Novavax. Quinta autorizzazione in Europa. I dati esaminati dall’Agenzia soddisfano i criteri U… - infoitinterno : Ema approva Novavax: ecco come si differenzia dagli altri vaccini anti-Covid - infoitinterno : Novavax e gli altri, i 5 vaccini approvati dall'Ema - dynaevo13 : RT @PaoloVaccarello: Prepariamoci al: si è proteico però ci hanno messo troppo poco tempo per farlo, moltissimi scienziati dicono, Montagni… - infoitinterno : Covid: Novavax e gli altri, i 5 vaccini approvati dall’Ema | LA SCHEDA -