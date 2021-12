Usciti dati sconvologenti riguardanti le conseguenze dei combustibili fossili (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una nuova ricerca ha esaminato gli effetti riversati sulla salute umana a livello mondiale dell’inquinamento da particolato fine, noto anche come PM2.5. E i dati non sono certo buoni. I danni dei combustibili fossili – Computermagazine.itLa combustione dei combustibili fossili è entrata nello studio che, raccogliendone alcuni dati, ha fatto uscire un verdetto molto brutto: rappresenta una minaccia per la vita di almeno un milione di persone ogni anno. Secondo lo studio, in un anno per i combustibili fossili muoiono più di un milione di morti . La morte verrebbe provocata dalla combustione di carbone, gas naturale e petrolio, responsabili dell’inquinamento da particolato fine, noto anche come PM2,5 ergo non solo per noi ma anche er l’ambiente, sono ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una nuova ricerca ha esaminato gli effetti riversati sulla salute umana a livello mondiale dell’inquinamento da particolato fine, noto anche come PM2.5. E inon sono certo buoni. I danni dei– Computermagazine.itLa combustione deiè entrata nello studio che, raccogliendone alcuni, ha fatto uscire un verdetto molto brutto: rappresenta una minaccia per la vita di almeno un milione di persone ogni anno. Secondo lo studio, in un anno per imuoiono più di un milione di morti . La morte verrebbe provocata dalla combustione di carbone, gas naturale e petrolio, responsabili dell’inquinamento da particolato fine, noto anche come PM2,5 ergo non solo per noi ma anche er l’ambiente, sono ...

Advertising

ALBERTOSEVERIN7 : RT @MazzoliSandra: Primi dati usciti dal team di ricercatori MODERNA su Omicron. Terza dose Moderna molto efficiente nella produzione antic… - MazzoliSandra : Primi dati usciti dal team di ricercatori MODERNA su Omicron. Terza dose Moderna molto efficiente nella produzione… - DemosLandia : @scorpionb1tch @Simone_diMic E ti dico che non è come credi.. visto che i 'fatti', parlano più dei dati usciti dire… - Blovemontagna : @Godot42405938 @kmatteo @andreeeee95 @Marco_P97 per quanto riguarda dati del SudAfrica vai nel loto sito del Minist… - IlConteIT : @MPenikas @Gio2020Gio @Fabrix_l3ill @NapolitanoIda @is_amazon @m_spagna @SonoStefanoIT @giuno55 @APatrignan… -

Ultime Notizie dalla rete : Usciti dati Usciti dati sconvologenti riguardanti le conseguenze dei combustibili fossili Computer Magazine Pensioni, sindacati a confronto il Governo: si riapre il cantiere della Riforma Fornero È terminato a Palazzo Chigi il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni nel quale è stato toccato anche il tema ...

I migliori film italiani usciti nel 2021 Il personalissimo coming of age sorrentiniano, la via italiana al kolossal by Gabriele Mainetti. Ma pure il documentario (che documentario non è) del maestro Bellocchio, il prison movie d'autore starr ...

È terminato a Palazzo Chigi il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni nel quale è stato toccato anche il tema ...Il personalissimo coming of age sorrentiniano, la via italiana al kolossal by Gabriele Mainetti. Ma pure il documentario (che documentario non è) del maestro Bellocchio, il prison movie d'autore starr ...