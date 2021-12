Ursula von der Leyen, l’elogio che strizza l’occhio al Governo Draghi: “L’Italia cresce come non mai” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ursula von der Leyen elogia i progressi delL’Italia in ambito economico e nella lotta al Coronavirus e, secondo alcuni, il messaggio lanciato dalla presidente della Commissione Ue all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica di Milano suona come implicito endorsement all’attuale Governo e all’orizzonte di una continuità dell’esecutivo lontano dalle ipotesi di un Mario Draghi al Quirinale. Ursula von der Leyen: “L’Italia cresce come non mai“ “Il Pil italiano tornerà ai livelli pre-crisi entro il 2022“. È la previsione di von der Leyen sul futuro scenario del Paese nel suo discorso in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico presso l’Università ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 dicembre 2021)von derelogia i progressi delin ambito economico e nella lotta al Coronavirus e, secondo alcuni, il messaggio lanciato dalla presidente della Commissione Ue all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica di Milano suonaimplicito endorsement all’attualee all’orizzonte di una continuità dell’esecutivo lontano dalle ipotesi di un Marioal Quirinale.von der: “non mai“ “Il Pil italiano tornerà ai livelli pre-crisi entro il 2022“. È la previsione di von dersul futuro scenario del Paese nel suo discorso in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico presso l’Università ...

