Úrsula Corberó de La Casa di Carta in vacanza in Trentino: le foto a Madonna di Campiglio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Úrsula Corberó de La Casa di Carta ha scelto l'Italia per una breve vacanza prenatalizia: la Tokyo della serie Netflix, che si è appena conclusa dopo 5 stagioni, ha trascorso alcuni giorni in Trentino col compagno, l'attore argentino Chino Darín. Úrsula Corberó La Casa di Carta è stata in vacanza in una delle località più prestigiose e amate della Val di Sole, Madonna di Campiglio, per trascorrere qualche giorno di relax sulla neve col suo fidanzato, poco dopo l'intenso tour promozionale dell'ultima parte de La Casa de Papel. Un giro di interviste e incontri con la stampa che l'ha portata anche oltreoceano, ospite di Jimmy Fallon, per la sua prima ...

Ultime Notizie dalla rete : Úrsula Corberó La 'Casa di carta' a Campiglio: Tokyo ha scelto il Grostè per sciare MADONNA DI CAMPIGLIO. Ci sono personaggi famosi che sono di casa in Trentino, e ce ne sono altri che mai ti aspetteresti su una pista da sci di Madonna di Campiglio . Forse Ursula Corberò è tra questi,...

