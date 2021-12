Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 20 12 21

Leggi su isaechia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Faccio una premessa: io ADORO le puntate dicome quella di oggi, le ADORO. Mi riconciliano col mondo (e coi miei disagi soprattutto). Perché per quanto uno possa avere una vita costellata di sfighe che nemmeno il cielo la notte di San Lorenzo, vedere quanto in basso è disposta a cadere certa gente pur di conquistarsi un’inquadratura su Canale 5 ti fa sentire fortunato, tutto sommato. Perché c’è chi sta messo decisamente peggio, ma parecchio pure. E quel Luigi che sentiva Elena nonostante non gli piacesse, poi appena ha avvistato carne fresca è balzato sul carro di Marika Geraci per poi telefonare anche a Letizia, la mamma di Roberta Giusti, ma “controvoglia. Mi sono lasciato convincere dalla redazione ma non è che m’hanno costretto…“, e – nonostante a Marika avesse riferito che non avrebbe accettato nuove signore – alla redazione ha ...