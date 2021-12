Uomini e Donne | le anticipazioni della puntata del 20 Dicembre

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tutte le anticipazionenuovadi, in onda oggi lunedì 202021 su Canale 5 Nuovo appuntamento con, il dating show di Maria De Filippi in onda oggi 202021 su Canale 5 alle 14:45. Quella che andrà in onda oggi sarà una delle ultime puntate del programma, prima che le riprese vengano interrotte per la tradizionale pausa natalizia. Ma niente paura, perchéfarà immediatamente ritorno agli inizi di Gennaio. TRONO CLASSICO. Per quanto riguarda il trono classico di, grande curiosità vi è per l’imminente scelta di Roberta Giusti. Anche questa volta, la tronista si ritrova con il cuore diviso ...

, le anticipazioni di oggi, 20 dicembre.torna dopo la pausa del fine settimana. Cosa accadrà oggi? Il focus sarà su Matteo. Il ragazzo è uscito in esterna con due .../ Anticipazioni puntata 20 dicembre: Luca torna per Roberta, Marika? Vincitore All Together Now, i 7 finalisti All Together Now 2021 entra finalmente nella fase clou e questa sera, ...Inizia questa settimana la pausa natalizia di Amici 21: ecco quando tornerà in onda il talent di Maria de Filippi ...La tronista di Uomini e Donne, Roberta ha avuto un ripensamento improvviso, vediamo tutte le anticipazioni del trono classico di oggi ...