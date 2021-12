Uomini e Donne, Armando registra una telefonata di Marika di nascosto (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'ultima settimana di Uomini e Donne del 2021 è iniziata con il botto per via di Marika e Armando. Tutto è cominciato quando il cavaliere napoletano ha puntato il dito contro la dama, dicendo che a lei Luigi non gli è mai piaciuto e che, praticamente, lo sta distruggendo sparlando male di lui. L'aspetto più scioccante è stato il fatto che Incarnato ha rivelato di aver registrato di nascosto una telefonata di Marika nel quale parla di Marcello e di come sia stata obbligata ad uscirci insieme! Uomini e Donne, Marika rivela che Armando ha una doppia vita Armando ha rivelato che tempo fa Marika gli disse di essere stata spinta dalla redazione a fare un ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'ultima settimana didel 2021 è iniziata con il botto per via di. Tutto è cominciato quando il cavaliere napoletano ha puntato il dito contro la dama, dicendo che a lei Luigi non gli è mai piaciuto e che, praticamente, lo sta distruggendo sparlando male di lui. L'aspetto più scioccante è stato il fatto che Incarnato ha rivelato di averto diunadinel quale parla di Marcello e di come sia stata obbligata ad uscirci insieme!rivela cheha una doppia vitaha rivelato che tempo fagli disse di essere stata spinta dalla redazione a fare un ...

