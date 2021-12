Uomini e Donne | anticipazioni 20 dicembre 2021 | oggi Trono Classico o Over? Ultime news e spoiler

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Inizia la settimana, che sarà corta perperché il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5 conoscerà uno ‘stop’ momentaneo per via delle festività natalizie. Ma cosa succederà? Verrà dato spazio al? Dopo le belle esterne di Matteo Ranieri, che sta conoscendo Marion e Federica, i riflettori su chi e su quale storia saranno puntati nella puntata di lunedì 20puntata 20: esterne di Matteo Ranieri,, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Matteo Ranieri, il tronista che sta conoscendo in particolar modo due corteggiatrici, con le quali ...

Attrazione che, secondo l'ex corteggiatore di '', è ricambiata: 'Secondo me anche io le piaccio', confessa a Giacomo Urtis . Leggi Anche Grande Fratello Vip, Biagio D'Anelli e Miriana ...Quest'anno auna delle troniste, Andrea Nicole, proveniva da un percorso di transizione sessuale , certamente non privo di sofferenze e ampiamente concluso. Se già qualche anno ...Uomini e Donne, anticipazioni 20 dicembre: come riprenderà il dating show di Maria De Filippi? Vediamolo subito! Matteo Ranieri è uscito con due corteggiatrici ... E ora? L'ex corteggiatore che aveva ...Uomini e Donne si prenderà la consueta pausa natalizia. L’ultima puntata del 2021 del programma di Maria De Filippi andrà in onda mercoledì ...