Uno speciale su Napoli con Alberto Angela: la sfida della Rai per la sera di Natale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLuci su Napoli e sulla cultura il 25 dicembre: è la sfida di Rai1 e di Alberto Angela che con ‘Stanotte a Napoli’ propongono una novità assoluta per la prima serata (ore 21.25) del giorno di festa per antonomasia nello spazio solitamente occupato da film o cartoon. Da Piazza Plebiscito al Tesoro di San Gennaro, dal Museo Archeologico Nazionale alla Cappella Sansevero e San Gregorio Armeno con le botteghe dei pastori fino a luoghi meno conosciuti come Santa Luciella e il suo teschio con le orecchie o il tunnel borbonico, Angela incontrerà guide come Marisa Laurito e Massimo Ranieri. ”Napoli come tutte le città ha delle luci e delle ombre. Il nostro programma si concentra sulle luci. Napoli è per l’Italia ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLuci sue sulla cultura il 25 dicembre: è ladi Rai1 e diche con ‘Stanotte a’ propongono una novità assoluta per la primata (ore 21.25) del giorno di festa per antonomasia nello spazio solitamente occupato da film o cartoon. Da Piazza Plebiscito al Tesoro di San Gennaro, dal Museo Archeologico Nazionale alla Cappella Sansevero e San Gregorio Armeno con le botteghe dei pastori fino a luoghi meno conosciuti come Santa Luciella e il suo teschio con le orecchie o il tunnel borbonico,incontrerà guide come Marisa Laurito e Massimo Ranieri. ”come tutte le città ha delle luci e delle ombre. Il nostro programma si concentra sulle luci.è per l’Italia ...

Advertising

enpaonlus : Adottare cani e gatti: uno splendido regalo per noi e per loro - anteprima24 : ** Uno speciale su ##Napoli con Alberto Angela: la sfida della #Rai per la sera di #Natale **… - be_innovazione : Da oggi è attiva la nostra speciale promo: ????% ???? ???????????? sui nostri corsi ?????????? ??????-??????, ???????? ?? ??????. Occasione impe… - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Keanu Reeves e le altre star di Matrix Resurrections alla premiere del film hanno sfilato per l'occasione su uno speci… - Paoblog : Per restare in argomento, questa sera panettone al cioccolato di Elisenda, ma trattandosi del mio 'giorno speciale'… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno speciale Speciale infrastrutture: Barrientos (Abertis), essenziali per promuovere mobilità sostenibile Questa misura sta emergendo come uno dei modi più efficaci per gestire il traffico nelle grandi città e ridurre i livelli di inquinamento. Tuttavia, Barrientos ha chiarito che questo non basta in ...

Quidditch: due squadre cambieranno nome per distanziarsi dalle posizioni di J.K. Rowling ... facendo avanzare il nostro obiettivo di far crescere uno sport che sia solidale e inclusivo per tutti!" . Lo speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts sarà disponibile su HBO Max l'...

Su Rai5 uno speciale a trent’anni dalla morte di Mario Tobino LA NAZIONE Focus con il WWF, un numero speciale per raccontare i progetti dell'Associazione Focus, il brand del Gruppo Mondadori leader nella divulgazione scientifica, rafforza l’impegno per la salvaguardia del nostro Pianeta con un numero speciale realizzato in collaborazione con il WWF ...

Cinema Gabbiano: evento speciale con "Caterina Caselli - una vita, 100 vite" 2' di lettura Senigallia 20/12/2021 - Il Cinema Gabbiano proporrà in serata unica martedì 21 dicembre il racconto unico e senza tempo di una grande figura della cultura italiana, un’icona di avanguard ...

Questa misura sta emergendo comedei modi più efficaci per gestire il traffico nelle grandi città e ridurre i livelli di inquinamento. Tuttavia, Barrientos ha chiarito che questo non basta in ...... facendo avanzare il nostro obiettivo di far cresceresport che sia solidale e inclusivo per tutti!" . LoHarry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts sarà disponibile su HBO Max l'...Focus, il brand del Gruppo Mondadori leader nella divulgazione scientifica, rafforza l’impegno per la salvaguardia del nostro Pianeta con un numero speciale realizzato in collaborazione con il WWF ...2' di lettura Senigallia 20/12/2021 - Il Cinema Gabbiano proporrà in serata unica martedì 21 dicembre il racconto unico e senza tempo di una grande figura della cultura italiana, un’icona di avanguard ...