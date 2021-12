Una vita anticipazioni: Genoveva non sa se fidarsi di Felipe, l’avvocato sta mentendo? (Di lunedì 20 dicembre 2021) In questi ultimi giorni ad Acacias 38 è successo davvero di tutto e noi come sempre con le nostre anticipazioni continuiamo a tenervi compagnia e a informarvi su tutto quello che succederà nelle prossime puntate! Iniziamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda il 21 dicembre 2021. Domani vedremo in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1293 della soap spagnola e cercheremo di capire che cosa faranno adesso Genoveva e Felipe. La donna lo ha informato delle minacce anonime che ha ricevuto, decidendo di fidarsi del fatto che non ricordi realmente chi era Marcia e tutto quello che è successo nell’ultimo periodo… Ramon accompagna in banca Roberto per presentargli il direttore; il locandiere, subito dopo, spiega a Sabina la collocazione delle casseforti. I due stanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 dicembre 2021) In questi ultimi giorni ad Acacias 38 è successo davvero di tutto e noi come sempre con le nostrecontinuiamo a tenervi compagnia e a informarvi su tutto quello che succederà nelle prossime puntate! Iniziamo con ledi Unaper la puntata in onda il 21 dicembre 2021. Domani vedremo in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1293 della soap spagnola e cercheremo di capire che cosa faranno adesso. La donna lo ha informato delle minacce anonime che ha ricevuto, decidendo didel fatto che non ricordi realmente chi era Marcia e tutto quello che è successo nell’ultimo periodo… Ramon accompagna in banca Roberto per presentargli il direttore; il locandiere, subito dopo, spiega a Sabina la collocazione delle casseforti. I due stanno ...

