Una Vita, anticipazioni 21 dicembre: Felipe giura a Genoveva di aver davvero perso la memoria (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una Vita, anticipazioni 21 dicembre: eccoci agli spoiler di domani. Cosa succederà? Una Vita, anticipazioni 21 dicembre: Felipe assicura a Genoveva che la sua amnesia è vera Vedendo Genoveva agitata e che non gli crede fino in fondo, Felipe dice alla moglie che non le sta mentendo: non si ricorda veramente degli ultimi dieci anni della sua Vita! Ma il pubblico sa come stanno le cose! Roberto fa un’importante conoscenza grazie a Ramòn Ramòn accondiscende alla rischiesta di Roberto di portarlo in banca per conoscere il direttore. Chi ha letto i nostri spoiler, sa già a grandi linee cosa ha in mente l’Olmedo! Tanto è vero che poi parla con Sabina e le racconta dove sono le casseforti! Lolita continua a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una21: eccoci agli spoiler di domani. Cosa succederà? Una21assicura ache la sua amnesia è vera Vedendoagitata e che non gli crede fino in fondo,dice alla moglie che non le sta mentendo: non si ricorda veramente degli ultimi dieci anni della sua! Ma il pubblico sa come stanno le cose! Roberto fa un’importante conoscenza grazie a Ramòn Ramòn accondiscende alla rischiesta di Roberto di portarlo in banca per conoscere il direttore. Chi ha letto i nostri spoiler, sa già a grandi linee cosa ha in mente l’Olmedo! Tanto è vero che poi parla con Sabina e le racconta dove sono le casseforti! Lolita continua a ...

