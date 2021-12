Una vita | anticipazioni 20 dicembre | Genoveva rivolge un' accusa a Ramon

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 20 dicembre 2021) LeUnadi oggi, lunedì 20, ci dicono chesarà sempre più inquieta ed inizierà a credere che ci sia un complotto in atto ai suoi danni, arrivando adre di ciò una persona al di sopra di ogni sospetto. La donna infatti, accuseràdi star complottando con Felipe ai suoi danni. Nel frattempo, Jacinto si esibirà davanti ai domestici con il nuovo repertorio e sarà molto apprezzato. Tuttavia, sarà triste a causa del non ritorno di Marcelina. Una, trama oggi 20: Jacinto ha successo tra i domestici Servante sarà sempre più convinto che Jacinto possa diventare un cantante di successo e per tale motivo gli procurerà dei provini con alcuni direttori di teatro. Le cose, però, non andranno come avrebbe ...