Una parola di troppo | il 24 dicembre l’ultima puntata poi ‘chissà’

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Giancarlo Magalli Unadi, il game show di Rai2 condotto da Giancarlo Magalli, non vedrà l’anno nuovo. Per il programma pomeridiano debuttato a novembre si prospetta la chiusura a motivo degli ascolti mai decollati e – di conseguenza – di una fidelizzazione non ottenuta. A quanto si apprende, con la pausa natalizia ormai imminente la trasmissione terminerà la propria corsa. Come annunciato nei giorni scorsi dallo stesso Magalli, il 24andrà in ondadell’anno del quiz prodotto da Stand by Me. “Fino aldel 24/12 siamo in onda tutti i giorni dal lunedì al giovedì“, aveva scritto il conduttore. La notizia aggiunta oggi dal sito Dagospia è che il quiz da gennaio non sarà più in palinsesto. Fine dei giochi, è proprio ...