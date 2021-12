Una mostra ricca e articolata per temi che, con più di 250 immagini, analizza il lavoro e il pensiero di Pasolini, l'immagine pubblica e quella privata (Di lunedì 20 dicembre 2021) A Genova una mostra fotografica dedicata a Pier Paolo Pasolini guarda le foto Pier Paolo Pasolini. Non mi lascio commuovere dalle fotografie è la prima di tante iniziative per il centenario della nascita dello scrittore e regista (5 marzo 1922). Una mostra ricca e articolata per temi che, con più di 250 immagini, analizza il lavoro e il pensiero di Pasolini, l’immagine pubblica e ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 dicembre 2021) A Genova unafotografica dedicata a Pier Paologuarda le foto Pier Paolo. Non mi lascio commuovere dalle fotografie è la prima di tante iniziative per il centenario della nascita dello scrittore e regista (5 marzo 1922). Unaperche, con più di 250ile ildi, l’e ...

