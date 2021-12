“Una cosa orribile” Ballando con le Stelle | chiuso il gioco | ora parla il marito di Sabrina Salerno

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Questa turbolenta ed indimenticabile edizione dicon ledi Milly Carlucci, la sedicesima, è stata vinta da Arisa e l’esperto compare di ballo Vito Coppola con il 52%. Insieme hanno formato un duo davvero amato, entrambi tenaci e originali. Risultato che non è andato giù a Enrico Monti,di. La miticaè indubbiamente stata una protagonista di tutto rispetto acon lee tutti, i giudici in particolare, hanno potuto ammirare il suo talento per la danza. Il suo compagno di gara era Samuel Peron. Enrico Monti li voleva vincitori e ha preso spunto dall’ultima pubblicazione social di Selvaggia Lucarelli per svelare la sua delusione. Solitamente molto riservato, ha ...