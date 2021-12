UN POSTO AL SOLE | le anticipazioni ufficiali di venerdì 24 dicembre 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tramedell’episodio numero 5.845 di UPAS, in onda su Rai 324alle ore 20:45 Determinato a non partecipare al cenone di Natale, Patrizio rimane da solo al Vulcano e solo un miracolo di Babbo Natale potrebbe fargli cambiare idea. Silvia ed Otello sono in partenza per Indica. A Bolzano l’atmosfera tra Rossella e Riccardo si è guastata per la presenza di una donna misteriosa. Con Speranza in partenza per tornare in famiglia, Vittorio continua nel suo piano, suscitando gli interrogativi di Guido e Mariella. *Foto di Giuseppe D’Anna Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altree curiosità relative ad Unal. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.