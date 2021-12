UN POSTO AL SOLE, le anticipazioni ufficiali di giovedì 23 dicembre 2021 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Trame ufficiali dell’episodio numero 5.844 di UPAS, in onda su Rai 3 giovedì 23 dicembre 2021 alle ore 20:45 L’ombra di una donna misteriosa rischia di offuscare la vacanza di Rossella a Bolzano. Cosa le starà nascondendo Riccardo? Mentre Clara prende una decisione che lascerà Patrizio di stucco, Otello riceverà da Guido e Renato una piacevole sorpresa. Lara cerca di conquistare Roberto con una proposta originale e accattivante per il Natale. *Foto di Giuseppe D’Anna Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altre anticipazioni e curiosità relative ad Un POSTO al SOLE. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tramedell’episodio numero 5.844 di UPAS, in onda su Rai 323alle ore 20:45 L’ombra di una donna misteriosa rischia di offuscare la vacanza di Rossella a Bolzano. Cosa le starà nascondendo Riccardo? Mentre Clara prende una decisione che lascerà Patrizio di stucco, Otello riceverà da Guido e Renato una piacevole sorpresa. Lara cerca di conquistare Roberto con una proposta originale e accattivante per il Natale. *Foto di Giuseppe D’Anna Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altree curiosità relative ad Unal. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

