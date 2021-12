Un posto al sole: la vita di Susanna cambierà per sempre (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le anticipazioni di Un posto al sole ci svelano che Susanna sarà impegnata nell’esame di magistratura. La sua vita potrebbe cambiare per sempre. Susanna pronta ad un grande passoUna nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Patrizio sarà disperato per la fine della sua storia con Clara. Il ragazzo è convinto che la colpa sia tutta di Alberto ma la verità è un’altra. Infatti, quando il Giordano lo scoprirà sarà ancora più difficile accettare la sconfitta. Intanto Susanna è pronta per affrontare il suo esame in magistratura. Niko non perde occasione per starle accanto mentre. Silvia capisce che per la prima volta nella sua vita trascorrerà le festività da ... Leggi su formatonews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le anticipazioni di Unalci svelano chesarà impegnata nell’esame di magistratura. La suapotrebbe cambiare perpronta ad un grande passoUna nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che Patrizio sarà disperato per la fine della sua storia con Clara. Il ragazzo è convinto che la colpa sia tutta di Alberto ma la verità è un’altra. Infatti, quando il Giordano lo scoprirà sarà ancora più difficile accettare la sconfitta. Intantoè pronta per affrontare il suo esame in magistratura. Niko non perde occasione per starle accanto mentre. Silvia capisce che per la prima volta nella suatrascorrerà le festività da ...

Advertising

XYZxyzY6 : RT @Cri_Giordano: Prenotato posto sul treno. Treno mezzo vuoto. Sale un tizio e si siede vicino a me. Anche lui aveva il posto riservato.… - redazionetvsoap : Rieccola la vulcanica BICE!!! #upas #unpostoalsole #anticipazioni - bvean : RT @safeforirama: buon compleanno al mio posto sicuro, al mio sole, alla mia forza, alla mia ancora. splendi sempre, be happy #buoncomplea… - one_davide : @Giandom84354994 Purtroppo,un posto al sole, quando nessuno ti si incula è difficile trovarlo. - il_Maggiore : -Dove vuole e non le dà fastidio. Basta che stia dentro. +Ok. Indovinate dov’era stamattina lo smalto? Esatto, al… -