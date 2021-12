Un posto al sole, anticipazioni 20 dicembre: una scoperta spiazzante (Di lunedì 20 dicembre 2021) I tormenti di cuore di Patrizio Giordano catalizzeranno l'attenzione ad Un posto al sole, come raccontano le anticipazioni di oggi, lunedì 20 dicembre. Il giovane chef, di recente, stanco delle continue ingerenze di Alberto nella vita di Clara e desideroso di imprimere una svolta al suo legame con la Curcio, le ha proposto di andare a vivere insieme. La ragazza, però, è apparsa subito dubbiosa e poco convinta di quella decisione e, dopo aver litigato con Palladini, fermamente contrario ad una convivenza tra l'ex compagna, Patrizio e il piccolo Federico, ha avuto un intenso confronto con Ornella. Quest'ultima, seppur molto scettica come Raffaele circa la decisione del figlio, alla fine ha spiegato a Clara di avere a cuore solo la felicità del ragazzo e di comprendere la sua esigenza di vivere con ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 20 dicembre 2021) I tormenti di cuore di Patrizio Giordano catalizzeranno l'attenzione ad Unal, come raccontano ledi oggi, lunedì 20. Il giovane chef, di recente, stanco delle continue ingerenze di Alberto nella vita di Clara e desideroso di imprimere una svolta al suo legame con la Curcio, le ha prodi andare a vivere insieme. La ragazza, però, è apparsa subito dubbiosa e poco convinta di quella decisione e, dopo aver litigato con Palladini, fermamente contrario ad una convivenza tra l'ex compagna, Patrizio e il piccolo Federico, ha avuto un intenso confronto con Ornella. Quest'ultima, seppur molto scettica come Raffaele circa la decisione del figlio, alla fine ha spiegato a Clara di avere a cuore solo la felicità del ragazzo e di comprendere la sua esigenza di vivere con ...

