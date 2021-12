Un natale sotto il sole della Provenza (Di lunedì 20 dicembre 2021) In qualunque stagione è sempre una buona idea un viaggio in Provenza e durante le feste natalizie lo è ancora di più. Non solo per il clima mite rispetto alle temperature rigide dell'Italia (non solo al nord) in questo periodo, ma per l'atmosfera magica e ovattata che si percepisce ammirando addobbi, luminarie, presepi e mercatini. In particolare un soggiorno a Aix-en-Provence con l'eredità lasciata da Cezanne, che qui nacque e visse per molto tempo e dove è ancora forte e presente. Sui tombini di tutta la città potrete trovare il nome della sua famiglia ma, soprattutto, l'Atelier dove il pittore visse che rappresenta una tappa obbligata per chiunque passi da queste parti. Il centro della città, dove sto passeggiando, è il Corso Mirabeau, che divide la parte vecchia da quella più recente. È da qui che si inizia, di solito, la visita ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) In qualunque stagione è sempre una buona idea un viaggio ine durante le feste natalizie lo è ancora di più. Non solo per il clima mite rispetto alle temperature rigide dell'Italia (non solo al nord) in questo periodo, ma per l'atmosfera magica e ovattata che si percepisce ammirando addobbi, luminarie, presepi e mercatini. In particolare un soggiorno a Aix-en-Provence con l'eredità lasciata da Cezanne, che qui nacque e visse per molto tempo e dove è ancora forte e presente. Sui tombini di tutta la città potrete trovare il nomesua famiglia ma, soprattutto, l'Atelier dove il pittore visse che rappresenta una tappa obbligata per chiunque passi da queste parti. Il centrocittà, dove sto passeggiando, è il Corso Mirabeau, che divide la parte vecchia da quella più recente. È da qui che si inizia, di solito, la visita ...

DisneyPlusIT : Oh Oh Oh, quante sorprese sotto l'albero ??? Questa settimana sono in arrivo #Encanto, i finali di stagioni di… - OfficialASRoma : ?????? Per #RomaSamp del 22 dicembre, sarà possibile consegnare giocattoli che #RomaCares distribuirà a bambini bisog… - emergency_ong : Grazie @anna_foglietta per essere venuta a trovarci nello Spazio Natale di @emergency_ong a #Roma ?? Anche tu, come… - giu33liana : @MilkoSichinolfi Non la cerchiamo o la cerchiamo, la troviamo, ma evitiamo di lanciare allarmi sotto Natale per non danneggiare l'economia? - ____Paolo___ : RT @noQUIRISILVIO: Salvini vuole mettere @berlusconi sotto l'albero di Natale degli italiani... Il nostro albero è differente MOVIMENTO ??… -