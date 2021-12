Un medico di Torino è stato arrestato con l' accusa di aver abusato di 5 pazienti

(Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - Undi base di 64 anni èarredalla Squadra Mobile dicon l'di violenza sessuale aggravata su alcunenel suo studio professionale nel quartiere di Barriera di Milano di. Le indagini hanno preso avvio dopo la denuncia di una donna che ha raccontato die subito gli abusi durante una visita ambulatoriale avvenuta a gennaio. I successivi approfondimenti hanno permesso di accertare che l'uomo, già nel 2009 condannato per fatti simili, dal 2013 a oggi avrebbe compiuto violenze ai danni di altre cinque. Ilrinchiuso nel carcere "Lo Russo e Cotugno" di

Ilè stato rinchiuso nel carcere 'Lo Russo e Cotugno' di. È accusato di violenza sessuale aggravata sulle sue pazienti, undi base di 64 anni , arrestato dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di. Le indagini sono ...Menette ai polsi di un medico di base di Torino, accusato di violenza sessuale. Si tratta di un uomo di 64 anni con lo studio nel quartiere Barriera di Milano. Il medico risulta indiziato per due ...