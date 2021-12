«Un gene virale viene iniettato nelle cellule dei vostri figli»: la guida della disinformazione No vax di Robert Malone (Di lunedì 20 dicembre 2021) Circola in Rete un volantino No vax che, rifacendosi alle affermazioni di Robert Malone, cerca di convincere i genitori a non vaccinare i bambini contro il nuovo Coronavirus. La tecnologia a mRNA sarebbe ancora sperimentale, inoltre si ignorerebbero gravi eventi avversi dovuti al contenuto genetico delle dosi somministrate e il collegamento delle Spike prodotte attraverso essi con eventi avversi letali. Parliamo dunque di una summa delle principali narrazioni complottiste emerse in questi ultimi due anni. Ecco perché se avete un figlio minore di 12 anni potete vaccinarlo senza alcuna ansia. Se avete dubbi è il vostro medico che dovete consultare, non i volantini trovati per caso nel web. Per chi ha fretta: Ogni riferimento alla presunta tossicità della proteina Spike nei vaccini non ha trovato ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) Circola in Rete un volantino No vax che, rifacendosi alle affermazioni di, cerca di convincere i genitori a non vaccinare i bambini contro il nuovo Coronavirus. La tecnologia a mRNA sarebbe ancora sperimentale, inoltre si ignorerebbero gravi eventi avversi dovuti al contenutotico delle dosi somministrate e il collegamento delle Spike prodotte attraverso essi con eventi avversi letali. Parliamo dunque di una summa delle principali narrazioni complottiste emerse in questi ultimi due anni. Ecco perché se avete uno minore di 12 anni potete vaccinarlo senza alcuna ansia. Se avete dubbi è il vostro medico che dovete consultare, non i volantini trovati per caso nel web. Per chi ha fretta: Ogni riferimento alla presunta tossicitàproteina Spike nei vaccini non ha trovato ...

