Ultraleggero si schianta sul tetto di una casa | morto il pilota | soccorsi sul posto

Advertising

Agenzia_Ansa : Un ultraleggero si è schiantato contro il tetto di un'abitazione di campagna ad Albareto, alle porte di Modena. L'i… - aranciaverde : RT @Agenzia_Ansa: Un ultraleggero si è schiantato contro il tetto di un'abitazione di campagna ad Albareto, alle porte di Modena. L'inciden… - aranciaverde : RT @serenel14278447: ULTIM'ORA 13.54 Modena, ultraleggero si schianta contro una casa: morto il pilota - Ansa_ER : Modena, ultraleggero si schianta contro tetto di una casa. L'incidente in una zona di campagna #ANSA - Cristin68904460 : RT @Agenzia_Ansa: Un ultraleggero si è schiantato contro il tetto di un'abitazione di campagna ad Albareto, alle porte di Modena. L'inciden… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultraleggero schianta

Paura a Modena , precisamente ad Albareto, alle porte del capoluogo di provincia emiliano. Un piccolo aereo, un, si è schiantato contro il tetto di un'abitazione di campagna intorno alle 12, nella località La Roccca: sul posto numerose ambulanze, polizia e vigili del fuoco. Leggi anche > Non si ...Inoltre, non si sa ancora con esattezza quanti passeggeri ci fossero sull'. Notizia in aggiornamento ...È morto il pilota di un aereo ultraleggero che si è schiantato sul tetto di un'abitazione disabitata ad Albareto, nelle campagne alle porte ...Un ultraleggero si è schiantato contro il tetto di un'abitazione di campagna ad Albareto, alle porte di Modena. L'incidente è avvenuto intorno alle 12 nella località ...