Ultraleggero si schianta contro una casa | morto il pilota

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Un aereoè precipitato su tetto di un'abitazione alle porte di Modena: inutile l'arrivo dei soccorsi per il

Un velivolosi è schiantato contro il tetto di un'abitazione alle porte di Modena, nelle campagne di Albareto. Il pilota è morto. L'incidente è accaduto intorno alle 12 nella località La Rocca. Sul ...Emanuela Orlandi, aperta inchiesta su scoop Capaldo/ Incontri segreti Vaticano - pm AEREOSIA MODENA: A LUGLIO UN CASO SIMILE Non molti sanno che questi tipi di velivoli non ...Pochi minuti dopo i vigili del fuoco e gli operatori del 118 sono intervenuti sul posto. Secondo quanto riferisce la Gazzetta di Modena il pilota del velivolo è rimasto vittima dell’incidente. Sono in ...Un aereo ultraleggero è precipitato oggi a La Rocca di Albareto, una frazione di Modena, su una palazzina di tre piani, disabitata da diversi anni. Il pilota avrebbe tentato un atterraggio di fortuna, ...