Ultime Notizie Roma del 20-12-2021 ore 11:10 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buongiorno dalla stazione in studio a Giuliano Ferrigno il bilancio di ieri coronavirus in Italia sono 24259 i nuovi positivi si registrano altri 97 morti Intanto è stato trasmesso al Ministero della Salute aggiornamento sui posti letto disponibili in area medica per i pazienti covid con un aumento di 1752 posti letto il nuovo valore e di 10237 vicino al tetto massimo di 10500 posti letto e la variante al micro non ancora invaso l’Italia la diffusione oggi mentre la zona gialla Veneto Marche Liguria provincia di Trento è ancora limitata e bisogna correre con le terze dosi di vaccino bambina di Regina con il premio Mario Draghi si riunirà giovedì per discutere le nuove misure con i riflettori su mascherine la perde tamponi anche per i vaccinati in relazione a determinati eventi e luoghi poi si valuteranno i dati ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buongiorno dalla stazione in studio a Giuliano Ferrigno il bilancio di ieri coronavirus in Italia sono 24259 i nuovi positivi si registrano altri 97 morti Intanto è stato trasmesso al Ministero della Salute aggiornamento sui posti letto disponibili in area medica per i pazienti covid con un aumento di 1752 posti letto il nuovo valore e di 10237 vicino al tetto massimo di 10500 posti letto e la variante al micro non ancora invaso l’Italia la diffusione oggi mentre la zona gialla Veneto Marche Liguria provincia di Trento è ancora limitata e bisogna correre con le terze dosi di vaccino bambina di Regina con il premio Mario Draghi si riunirà giovedì per discutere le nuove misure con i riflettori su mascherine la perde tamponi anche per i vaccinati in relazione a determinati eventi e luoghi poi si valuteranno i dati ...

