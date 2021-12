UK, I nati morti e i decessi di neonati hanno raggiunto “livelli critici” e i casi di cancro ovarico sono ai massimi storici: la colpa è dei vaccini Covid-19? (Di lunedì 20 dicembre 2021) I dati disponibili dal Public Health Scotland mostrano che i casi di cancro ovarico nel 2021 sono molto più alti della media 2017-2019 e che i decessi dei neonati hanno raggiunto la soglia di allerta superiore, indicando che fattori al di là della variazione casuale potrebbero aver contribuito ai decessi. Con quasi – 40.000 disturbi … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) I dati disponibili dal Public Health Scotland mostrano che idinel 2021molto più alti della media 2017-2019 e che idei neola soglia di allerta superiore, indicando che fattori al di là della variazione casuale potrebbero aver contribuito ai. Con quasi – 40.000 disturbi … proviene da Database Italia.

