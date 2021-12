UFFICIALE – Napoli-Spezia | scelto l’arbitro per l’ultima gara del 2021

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Archiviata l’importante vittoria contro il Milan, ilguarda già al prossimo match in programma al Diego Armando Maradona contro lodi Thiago Motta. Proprio in questi minuti è stata annunciata la designazione arbitrale della partita che chiuderà ildella squadra azzurra. Udinese – Salernitana: CamploneGiallatini – LongoIV: SantoroVAR: ChiffiAVAR: Liberti Genoa – Atalanta: ValeriPreti – TegoniIV: SozzaVAR: MarianiAVAR: Meli Juventus – Cagliari: DionisiRossi C. – ScarpaIV: ColomboVAR: OrsatoAVAR: Carbone Sassuolo – Bologna: FabbriMacaddino – SechiIV: GariglioVAR: IrratiAVAR: Cecconi Venezia – Lazio: MarescaBresmes – ValerianiIV: BaroniVAR: Di PaoloAVAR: Costanzo Hellas Verona – Fiorentina: DoveriDi Iorio – LanotteIV: Miele G.VAR: AbissoAVAR: Vivenzi Inter – Torino: GuidaBaccini – SaccentiIV: ...