UFFICIALE- Il Tottenham è stato eliminato dalla conference League | arrivata la decisione della UEFA

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilè ufficialmentel’annuncio da parteSconfitta a tavolino per ildi Conte contro il Rennes a causa del focolaio nella rosa inglese, continua l’incubo europeo per l’allenatore italiano, dopo la sconfitta in finale di Europacon l’ Inter, ancora quindi Conte senza un trofeo al di fuori dei confini nazionali. Un avversario in meno invece per la Roma di Mourinho con un cammino cosi facendo più facile, almeno sulla carta. Daniele Scrazzolo

ILOVEPACALCIO : UEFA, ufficiale: decretato lo 0-3 per Tottenham-Rennes - Ilovepalermocalcio - MomentiCalcio : Ufficiale: il #Tottenham è eliminato dalla #ConferenceLeague, è 0-3 contro il #Rennes - lccatt : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, l'UEFA decreta lo 0-3 per Tottenham-Rennes: Antonio Conte eliminato dalla Conference League - Andrea_DiCarlo : RT @siamo_la_Roma: ?? Ecco la clamorosa decisione della #UEFA ?? #Tottenham di #Conte fuori dalla #ConferenceLeague ?? Ecco il comunicato uf… - Cucciolina96251 : RT @tancredipalmeri: Ufficiale: il Tottenham è sanzionato con lo 0-3 contro il Rennes e di conseguenza è eliminato dalla Conference League.…

Ecco che dunque la testata cilena La Tercera riporta dell'interessamento die Flamengo . ... sembra esserci stata un'offertadell' Inter per Coutinho . Chiariamo bene la situazione: ...Ma la meta potrebbe essere un ritorno in Premier League, dove Eriksen ha giocato a lungo con la maglia del. L'Inter, oltre che nell'annuncio, ha celebrato Christian con un ...Si avvicina l’ultima partita ufficiale del 2021 per la Lazio. La chiusura del girone d’andata di Serie A non sarà per niente semplice. La squadra di Sarri sarà ospite ...Attraverso un comunicato ufficiale, l’UEFA ha reso nota la propria decisione in merito a quanto accaduto in Conference League 2021/2022. Tottenham-Rennes era stata infatti rinviata per via del focolai ...