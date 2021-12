UFFICIALE- Il Tottenham è stato eliminato dalla Conference League: arrivata la decisione della UEFA (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Tottenham è ufficialmente eliminato dalla Conference League: UFFICIALE l’annuncio da parte della UEFA! Tottenham Conference League eliminato Sconfitta a tavolino per il Tottenham di Conte contro il Rennes a causa del focolaio nella rosa inglese, continua l’incubo europeo per l’allenatore italiano, dopo la sconfitta in finale di Europa League con l’ Inter, ancora quindi Conte senza un trofeo al di fuori dei confini nazionali. Un avversario in meno invece per la Roma di Mourinho con un cammino cosi facendo più facile, almeno sulla carta. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilè ufficialmentel’annuncio da parteSconfitta a tavolino per ildi Conte contro il Rennes a causa del focolaio nella rosa inglese, continua l’incubo europeo per l’allenatore italiano, dopo la sconfitta in finale di Europacon l’ Inter, ancora quindi Conte senza un trofeo al di fuori dei confini nazionali. Un avversario in meno invece per la Roma di Mourinho con un cammino cosi facendo più facile, almeno sulla carta. Daniele Scrazzolo

