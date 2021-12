Ue, Mattarella “Difendere i valori, ma non deve essere una fortezza” (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La coesione tra democrazie liberali rimane una priorità e costituisce il nucleo attorno al quale rafforzare un ampio e stretto rapporto tra i paesi a ordinamento democratico. La difesa dei valori liberal-democratici e lo stato di diritto all’interno del nostro Continente e fuori di esso, a cominciare dal principio cardine della costruzione europea rappresentato dal primato del diritto comunitario, è in questo senso essenziale. Son valori che vano praticati e vissuti sia attraverso il rafforzamento del carattere irreversibilmente democratico della cittadinanza europea, sia nella gestione delle crisi di fronte alle quale l’Europa si trova”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d’Italia in corso alla Farnesina. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La coesione tra democrazie liberali rimane una priorità e costituisce il nucleo attorno al quale rafforzare un ampio e stretto rapporto tra i paesi a ordinamento democratico. La difesa deiliberal-democratici e lo stato di diritto all’interno del nostro Continente e fuori di esso, a cominciare dal principio cardine della costruzione europea rappresentato dal primato del diritto comunitario, è in questo senso essenziale. Sonche vano praticati e vissuti sia attraverso il rafforzamento del carattere irreversibilmente democratico della cittadinanza europea, sia nella gestione delle crisi di fronte alle quale l’Europa si trova”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, nel corso della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d’Italia in corso alla Farnesina. ...

