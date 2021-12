UE | Draghi | ' su patto stabilità posizioni si avvicineranno' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 dicembre 2021) (Adnkronos) - "L'anno prossimo - ha ricordato- l'Unione Europea discuterà di come cambiare le regole di bilancio. Si tratta di una discussione complessa, che dovrà tenere conto delle osservazioni di tutti. È importante che ci siano regole, per preservare laeconomica e finanziaria. E queste regole dovranno essere credibili e trasparenti, anche a beneficio dei nostri cittadini. La nuova cornice dovrà essere compatibile con i tanti obbiettivi che ci stiamo dando come Unione Europea. Penso alla transizione digitale o alla politica industriale, ad esempio nell'ambito dei semiconduttori. Saranno necessari investimenti pubblici sostanziosi, e dobbiamo fare in modo che le regole che adotteremo siano compatibili con queste ambizioni e con le aspettative dei cittadini".