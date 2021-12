Udinese-Salernitana, Marino: “Si gioca al 99.9%, non ci saranno stravolgimenti” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Pierpaolo Marino ha cercato di fare chiarezza su Udinese-Salernitana, sfida a rischio a causa di alcuni casi di positività al Coronavirus tra i campani. Tra il giudizio dell’Asl e il potere decisionale della Lega di Serie A, il dirigente dei bianconeri ha delineato la situazione in toto; Marino ottimista per quanto concerne lo svolgimento effettivo della partita tra Udinese e Salernitana: “La Lega ci ha confermato che la partita si gioca alle 18.30 e che la Salernitana ha prenotato un charter domani mattina alle 10, per essere regolarmente in campo. Non ci saranno assolutamente stravolgimenti. Per noi conta quello che dice la Lega e non ha rinviato la partita, non è una situazione tale da giustificare un rinvio; la ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Pierpaoloha cercato di fare chiarezza su, sfida a rischio a causa di alcuni casi di positività al Coronavirus tra i campani. Tra il giudizio dell’Asl e il potere decisionale della Lega di Serie A, il dirigente dei bianconeri ha delineato la situazione in toto;ottimista per quanto concerne lo svolgimento effettivo della partita tra: “La Lega ci ha confermato che la partita sialle 18.30 e che laha prenotato un charter domani mattina alle 10, per essere regolarmente in campo. Non ciassolutamente. Per noi conta quello che dice la Lega e non ha rinviato la partita, non è una situazione tale da giustificare un rinvio; la ...

