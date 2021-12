Udinese-Salernitana, i convocati di Cioffi: 24 giocatori a disposizione (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 24 i giocatori convocati da Gabriele Cioffi per Udinese-Salernitana, match della 19° giornata della Serie A 2021/2022 in programma domani sera alla Dacia Arena alle ore 18:30. I friulani vogliono dare continuità alla vittoria esterna sul campo del Cagliari e ospitano l’ultima della classe in un impegno sulla carta agevole ma da non sottovalutare. Di seguito l’elenco completo dei giocatori a disposizione. La lista dei convocati Portieri: Silvestri; Padelli; Santurro; Carnelos. Difensori: Perez; Samir; Zeegelaar; Molina; Nuytinck; Becao; De Maio; Soppy. Centrocampisti: Arslan; Makengo; Jajalo; Walace; Udogie; Samardzic. Attaccanti: Success; Beto; Deulofeu; Pussetto; Nestorovski; Forestieri. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 24 ida Gabrieleper, match della 19° giornata della Serie A 2021/2022 in programma domani sera alla Dacia Arena alle ore 18:30. I friulani vogliono dare continuità alla vittoria esterna sul campo del Cagliari e ospitano l’ultima della classe in un impegno sulla carta agevole ma da non sottovalutare. Di seguito l’elenco completo dei. La lista deiPortieri: Silvestri; Padelli; Santurro; Carnelos. Difensori: Perez; Samir; Zeegelaar; Molina; Nuytinck; Becao; De Maio; Soppy. Centrocampisti: Arslan; Makengo; Jajalo; Walace; Udogie; Samardzic. Attaccanti: Success; Beto; Deulofeu; Pussetto; Nestorovski; Forestieri. SportFace.

