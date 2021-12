Uccise la compagna | il compagno arrestato elude la sorveglianza e si suicida

Advertising

SerglocSergio : Uccise la compagna a Cagliari, si suicida buttandosi dal terzo piano dell'ospedale - statodelsud : Milzano, uccise compagna davanti ai figli: condannato a 24 anni - Pino__Merola : Milzano, uccise compagna davanti ai figli: condannato a 24 anni - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Milzano, uccise compagna davanti ai figli: condannato a 24 anni - SkyTG24 : Milzano, uccise compagna davanti ai figli: condannato a 24 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Uccise compagna

L'omicidio dellarisale al 13 dicembre: la donna era stata ritrovata senza vita nel suo appartamento di via della Musica, a Quartu Sant'Elena, nella Città metropolitana di Cagliari. I ...... seviziò per ore e poiPilù, la cagnolina della ex, riprendendo tutte le brutali torture e pubblicando poi il video online per far soffrire ancora di più la sua ex. Per questo ...Era ricoverato in ospedale, piantonato dalle forze dell’ordine, dopo aver tentato di togliersi la vita subito dopo essere stato accusato di aver ucciso la compagna, una 50enne di origine romena. Quest ...Nel 2015 Gaetano Foco seviziò ed uccise Pilù, il pincher della sua ex, pubblicando il video delle sevizie online. L'associazione Animalisti italiani ha organizzato una manifestazione ...