Tutti gli occhi dell’Europa sul Presidente La bussola di Ocone

(Di lunedì 20 dicembre 2021) In una recente intervista a La Stampa, Giorgia Meloni a una domanda sul ruolo di garante che Mario Draghi dal Quirinale potrebbe avere su una futura sua premiership, ha invitato a non ragionare “come se fossimo una colonia e non una nazione sovrana”. Aggiungendo di trovare “spaventoso che l’Europa possa avere voce in capitolo su chi ci deve rappresentare”. Probabilmente, la leader di Fratelli d’Italia non poteva non rispondere così, visto che si trattava di tenere un punto ideale a lei, ma direi agli italiani, molto caro. Un punto ideale, però. Il fatto è che nella realtà effettuale della cosa, per dirla con Machiavelli, l’Italia non ha la forza per esercitare quella sovranità che gli spetta in punta di diritto. E non per colpa altrui, ma soprattutto propria, per il debito accumulato in passato e per la scarsa produttività e crescita degli ultimi decenni: se ...