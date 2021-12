Turchia | lira sempre più giù | borsa ferma Ma il presidente Erdogan difende la linea | “Alzare i tassi contrario all’Islam”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Continua a scendere laturca che questa mattina perdo un altro 6,5% nei confronti del dollaro toccando un nuovo minimo storico. Per ottenere un dollaro servono in questo momento 17,6 lire turche. La, dopo lo stop di venerdì scorso, ha di nuovo sospeso le contrattazioni a causa di un calo generalizzato di oltre il 5%. Dallo scorso settembre laha perso il 53% nei confronti del dollaro, con una discesa di oltre il 30% solo negli ultime 4 settimane. IlRecep Tayyipha afto che non ci sarà nessun passo indietro nella politica monetaria espansiva che da tempo sostiene energicamente e in contrasto con gli approcci economici classici. Negli ultimi 4 mesi la banca centrale turca ha operato 4 tagli aidi interesse. Politiche ...

