Tuffi grandi altezze, Qualificazioni Mondiali 2022: Elisa Cosetti andrà a Fukuoka con Alessandro De Rose (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nello scenario suggestivo della Yas Island, ad Abu Dhabi, è calato il sipario sulla qualificazione ai Mondiali di Tuffi dalle grandi altezze a Fukuoka (Giappone). La competizione, inserita nel contesto del cosiddetto ‘festival acquatico’, ha avuto per protagonisti rappresentati del Bel Paese, cimentatesi nella gara maschile e femminile. Come da regolamento, i primi otto dei Mondiali di Gwangju (per gli azzurri è già qualificato Alessandro De Rose che fu quinto) e altri dodici atleti in base alla gara citata (più eventuali due wild card) saranno nella rassegna iridata in Giappone l’anno venturo. Ebbene, saranno due gli atleti a tenere alto il vessillo italico. Oltre a De Rose, bronzo mondiale a Budapest nel 2017 e quinto a Gwangju nel ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nello scenario suggestivo della Yas Island, ad Abu Dhabi, è calato il sipario sulla qualificazione aididalle(Giappone). La competizione, inserita nel contesto del cosiddetto ‘festival acquatico’, ha avuto per protagonisti rappresentati del Bel Paese, cimentatesi nella gara maschile e femminile. Come da regolamento, i primi otto deidi Gwangju (per gli azzurri è già qualificatoDeche fu quinto) e altri dodici atleti in base alla gara citata (più eventuali due wild card) saranno nella rassegna iridata in Giappone l’anno venturo. Ebbene, saranno due gli atleti a tenere alto il vessillo italico. Oltre a De, bronzo mondiale a Budapest nel 2017 e quinto a Gwangju nel ...

Advertising

NicolaMarconi : Ottime notizie per i tuffi dalle grandi altezze tricolori: ad Abu Dhabi Alessandro De Rose chiude sesto ed Elisa Co… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #cosetti #mondialiabudhabi Tuffi grandi altezze: la Cosetti verso i Mondiali. Un… - NicolaMarconi : Come e dove vedere le gare di tuffi (tradizionali e grandi altezze) del FINA Aquatics Festival! - NicolaMarconi : Tutto pronto pronto per il Festival Acquatico della @fina1908 , che ospiterà diverse gare “acquatiche” tra cui il M… -