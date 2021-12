Trofie fatte in casa | un primo straordinario per viziare la vostra famiglia!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Lesono la pasta tipica della Liguria, facili da reperire in commercio, mainhanno tutto un altro sapore: quello della tradizione, genuino e corposo! Provate a realizzarle con la nostra ricetta speciale, ma prima, una digressione storica sulle origini di questo piatto è d’obbligo. Il loro nome deriva, presumibilmente, dal dialetto: il termine “strufuggiâ”, infatti, significa strofinare. Ed è proprio strofinando delicatamente che si ottiene quella forma a spirale ormai nota a tutti. Ma esistono anche altre teorie etimologiche, assai più ricercate. C’è, infatti, chi sostiene che discendano dal greco “trophe” che significa nutrimento, o più verosimilmente ancora, dal latino “torquere” col significato di attorcigliare. Nascono nell’entroterra genovese, come prodotto ad uso familiare: solo farina, acqua e sale per ...