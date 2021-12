Trentalange | «VAR giovane | ha bisogno di tempo Su Palomino e Kessie…»

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Alfredo, presidente dell’AIA, ha analizzato gli episodi più discussi dell’ultima giornata del campionato Ai microfoni di Gr Parlamento, il presidente dell‘AIA Alfredoha commentato i discussi episodi dell’ultima giornata di Serie A. VAR – «Il continuo cambio delle regole non aiuta. L’arbitro non ha piacere di avere tantissimi spazi interpretativi, la VAR aiuta e di questo i direttori di gara sono contenti. E’ uno strumentoe hadiper la messa a punto. Noi siamo stati i primi sia nell’introdurre la Goal Line Technology che la Var». KESSIE E– «Su questi episodi ci sono sempre margini di discussione, il fuorigioco dice chiaramente che se un giocatore impatta sulla possibilità dell’avversario di giocare il pallone ...

Alfredo Trentalange, presidente dell'Aia, intervenuto a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento ha parlato di due episodi molto discussi ...Lì Palomino ha cercato di intervenire, mentre oggi Giroud era per terra e non poteva far niente per intervenire. Mourinho ha piazzato il colpo vincente con le sue parole” È stato peggio non ammonire D ...