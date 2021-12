Trentalange sugli episodi arbitrali di Milan-Napoli e Atalanta-Roma

(Di lunedì 20 dicembre 2021): “Giusto annullare i gol di, serve rispetto per gli arbitri” Alfredo, presidente dell’AIA, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Gr Parlamento, riguaradnte alcune decisioniin. Queste le sue parole: ARBITRI AI MICROFONI NEI DOPOPARTITA? “Consentire agli arbitri di presentarsi ai microfoni nei dopopartita? Ne abbiamo parlato, resta un mio sogno che penso sia realizzabile nel momento in cui c’è più cultura e reciprocità. A fine gara vedo ancora certe dichiarazioni sopra le righe. Più che a giustificare, gli arbitri o l’associazione sono disponibili a spiegare certe decisioni, che è una cosa diversa....

...Zanioloscudi I precedenti in Europa Quanto accaduto in entrambe le partite non è chiaro. Ed è una cosa che soltanto il presidente dell' Aia (Associazione italiana arbitri), Alfredo...Il presidente Arbitri, il nuovo corso diDue nomi e due cognomi. A Cagliari c'era chi ... Problema serissimo, quello della violenzaarbitri. E purtroppo sottovalutato. Serve più rigore.Il presidente dell’AIA interviene sulle questioni Palomino-Kessie: “La decisione degli arbitri è corretta, anche se la modalità poteva essere diversa” ...“I gol di Kessie e Palomino? Su questi episodi ci sono sempre margini di discussione, il fuorigioco dice chiaramente che se un giocatore impatta sulla possibilità dell’avversario di giocare il pallone ...