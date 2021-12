Trentalange sugli episodi arbitrali di Milan-Napoli e Atalanta-Roma

(Di lunedì 20 dicembre 2021): “Giusto annullare i gol di, serve rispetto per gli arbitri” Alfredo, presidente dell’AIA, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Gr Parlamento, riguaradanti alcune decisioniin. Queste le sue parole: ARBITRI AI MICROFONI NEI DOPOPARTITA? “Consentire agli arbitri di presentarsi ai microfoni nei dopopartita? Ne abbiamo parlato, resta un mio sogno che penso sia realizzabile nel momento in cui c’è più cultura e reciprocità. -afferma– A fine gara vedo ancora certe dichiarazioni sopra le righe. Più che a giustificare, gli arbitri o l’associazione sono disponibili a spiegare certe decisioni, che è una cosa ...

Prima ancora delle parole di, che ha assolto i due arbitri contestati nell'ultima giornata di campionato, erano state le designazioni di Rocchi a far capire il pensiero dell'Aiaarbitraggi di Irrati a Bergamo e ...Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, domenica sera era propriospalti del Meazza. Alla ... Resta il fatto che l'AIA salva Davide Massa e che il presidente Alfredofa da scudo: "Mi ...Il Presidente dell’Aia, l’ex arbitro Alfredo Trentalange, dopo le numerosissime polemiche scaturite in virtù dell’annullamento della rete di Kessie in Milan – Napoli di domenica scorsa, è intervenuto ...E se ne parla ancora. E ancora se ne parlerà. La notte di San Siro ha portato discussioni, dialoghi aperti e visioni differenti, punti di vista netti e non, detti e anche non detti. Gianluca Rocchi, d ...