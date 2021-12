Tre indizi fanno pensare che questo sarà l’ultimo natale da premier per Boris Johnson

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Per un governo eletto sullo slogan «Get Brexit done», il ministro alla Brexit è una delle cariche più importanti, almeno a livello simbolico. Quel ministro si chiama lord David Frost, un nome ricorrente nella saga, e si è dimesso in polemica con la linea dell’esecutivo e, quindi, con. È un altro colpo durissimo per unin crisi, alle prese con un dissenso interno sempre più evidente, quasi cento deputati hanno votato in aula contro il piano per contenere i contagi da coronavirus, e azzoppato dalla sconfitta alle suppletive di North Shropshire. L’unica notizia positiva, la tregua con l’Unione europea sull’Irlanda del Nord, rischia di alienargli le frange più euroscettiche del partito e della base. Frost non è sceso nello specifico sulle motivazioni dell’addio, che probabilmente verrà formalizzato a gennaio, più di ...