Tragedia nel Casertano, giovane mamma muore col Covid dopo aver partorito (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ sotto shock la comunità di Sparanise, piccolo centro urbano in provincia di Caserta, per la morte di Morena Di Rauso, 29enne deceduta per Covid al Covid Hospital di Maddaloni poche settimane dopo aver dato alla luce una splendida bimba all’ospedale di Sessa Aurunca. Un dolore straziante e senza precedenti per la famiglia della ragazza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ sotto shock la comunità di Sparanise, piccolo centro urbano in provincia di Caserta, per la morte di Morena Di Rauso, 29enne deceduta peralHospital di Maddaloni poche settimanedato alla luce una splendida bimba all’ospedale di Sessa Aurunca. Un dolore straziante e senza precedenti per la famiglia della ragazza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

La7tv : #inonda Carlo #Calenda: 'Il 50% dei giovani italiani non legge un libro in un anno, e nel 70% delle case c'è una Pl… - SeaWatchItaly : Questa notte, durante un soccorso delle autorità al largo di Lampedusa, un'imbarcazione si è capovolta: 25 persone… - ignaziocorrao : Esplode una bombola di #gas e crolla una #palazzina a #Ravanusa, nell'Agrigentino. Coinvolte anche le #palazzine li… - francescolett11 : RT @GiovannaCalabr9: @AzzurraBarbuto Spero che ora, considerato che anche i vax debbono fare il tampone non distinguano ,forzando la mano,n… - Kimstellata : RT @PlanetSurfinia: #4?????????????????? ?? ???????????????????? ???? P???????????? ?? ???????????????????????? ???? ?????????????????????? ?????????????????? ?? @officialtozzi Crolla un ponte nel trapa… -