Traffico Roma del 20-12-2021 ore 20:00 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati all'ultimo aggiornamento con il Traffico continuano le code sul raccordo in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Nomentana mentre mi interna da Trionfale alla e poi dalla Nomentana all'appia code In entrambe le direzioni sulla tangenziale est dal bivio per la 24 a viale Castrense e poi in direzione dell'Olimpico da via Tiburtina alla Salaria in via del Foro Italico in allenamenti da Corso Francia alla Salaria fila in uscita dalla città sulla Flaminia a partire da Corso Francia e sulla Colombo da raccordo a via di Malafede E rimanendo sulla Colombo Ancora disagi in direzione del raccordo per un incidente avvenuto in precedenza all'altezza di via Giovanni genocchi sempre in uscita file sull'Ardeatina a partire da via di Grotta Perfetta Traffico incolonnato per incidente

romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Appia tra piazza Re di Roma e via Demetriade - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Ostiense tra viale Marconi e Casal Bernocchi - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso sulla Flaminia tra via del Foro Italico e il #Gra - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Ardeatina tra via Porta di san Sabastiano e il Gra - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso sul #Gra tra Parco de Medici e Romanina -