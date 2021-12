Traffico Roma del 20-12-2021 ore 14:30 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio per ritrovarti all’appuntamento con il terzi così sta ancora in fila a tratti sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Cassia bis e salari e poi più avanti tra la centrale dell’antella Roma-l’aquila qui per un incidente in carreggiata esterna invece si rallenta tra la Cristoforo Colombo e La Romanina coda per un incidente i lavori anche sulla via Flaminia via dei Due Ponti direzione Corso di Francia brevi rallentamenti sulla carreggiata opposta code anche in tangenziale est lungo via del Foro Italico per Traffico tra Corso di Francia in sala direzione San Giovanni ma si sta in coda anche sul tratto Urbano della A24 dall’uscita Togliatti a Portonaccio direzione tangenziale all’Eur hanno preso il via oggi lavori di rifacimento manto stradale su diverse strade del quartiere in ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio per ritrovarti all’appuntamento con il terzi così sta ancora in fila a tratti sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Cassia bis e salari e poi più avanti tra la centrale dell’antella-l’aquila qui per un incidente in carreggiata esterna invece si rallenta tra la Cristoforo Colombo e Lanina coda per un incidente i lavori anche sulla via Flaminia via dei Due Ponti direzione Corso di Francia brevi rallentamenti sulla carreggiata opposta code anche in tangenziale est lungo via del Foro Italico pertra Corso di Francia in sala direzione San Giovanni ma si sta in coda anche sul tratto Urbano della A24 dall’uscita Togliatti a Portonaccio direzione tangenziale all’Eur hanno preso il via oggi lavori di rifacimento manto stradale su diverse strade del quartiere in ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Quanti giri di GRA a Roma con 12 auto elettriche? Al top Bmw iX con 6,1 La prova si è svolta su uno dei più importanti 'circuiti' aperti al traffico d'Europa, il Grande Raccordo Anulare (GRA - A90) di Roma. Con 6,1 giri di GRA e 416 chilometri, la BMW iX è l'auto in ...

Natale a Roma Eccomi dunque a pensare qualcosa di buono, o quantomeno decente, da dire nel merito, mentre me ne sto bloccato nel traffico di una Roma impazzita alle quattro del pomeriggio. C'è, tra i pedoni, chi ...

Traffico Roma del 19-12-2021 ore 18:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Auto elettriche, 33% di autonomia in meno sul dichiarato (ANSA) - ROMA, 20 DIC - Le auto elettriche 'long range', quelle cioè equipaggiate con batterie da oltre 70 kWh, hanno una autonomia che, in media, ...

Monte Mario torna a lanciare l'allarme: "La ciclabile Battistini va smantellata, non passano nemmeno le ambulanze" Il tracciato che congiunge la stazione metro Battistini alla fermata del treno Gemelli ancora al centro delle critiche del territorio: "Intralcia viabilità". Il Municipio XIV al lavoro per trovare sol ...

