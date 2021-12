Toyota Highlander | prestazioni | consumi e prezzo del Suv ibrido

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Toyota Highlander

La Gazzetta dello Sport

Tanta tecnologia per l'auto più grande della gamma. Ecco l', Suv full hybrid spinto da un motore 2.4 l aspirato in grado di erogare 248 Cv e 239 Nm a cui si aggiungono due propulsori ibridi che permettono anche una guida il full ...il Suv più grande della gamma, con i suoi 7 posti di serie e numeri da record per la casa giapponese. La nuovaarriva con un comparto tecnologico di prom'ordine, con un motore full hybrid 2.4 l in grado di erogare 248 Cv e 239 Nm, grazie ai due motori ibridi che contribuiscono al motore ...Search Toyota Highlander SUVs for sale in Cactus Flats, AZ. See hi-res pictures, compare prices and find your perfect car at Auto.com.Toyota Hilux was recently spotted undisguised in Cybercity Gurgaon during what appears to be the TVC shoot of the vehicle. According to sources, the Toyota Hilux will be launched before the end of ...