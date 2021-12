Tottenham fuori dalla Conference League | a Conte cosa accadrà?

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Arriva la decisione ufficiale sul match ditrae Rennes, rinviato per i casi Covid tra gli Spurs. Antonio(Getty Images)Le competizioni europee sono andate in pausa e riprenderanno nel mese di febbraio con i match ad eliminazione diretta. Per quanto riguarda la Juventus, i bianconeri saranno impegnati nel doppio confronto con il Villarreal; una sfida da non sottovalutare dai ragazzi di Allegri sia per il valore degli avversari sia per quanto successo nelle passate edizioni quando sono arrivate eliminazioni inaspettate. La Championsè una competizione quasi impossibile da vincere ma Bonucci e compagni vogliono giocarsi le carte il più possibile. Per quanto riguarda le altre due competizioni europee, Atalanta, Napoli e Lazio dovranno affrontare gli spareggi per ...

Commenta per primo Ildi Antonio Conte è ufficialmentedall'Europa. La Uefa ha infatti diffuso una nota per certificare la sconfitta a tavolino per 0 - 3 contro il Rennes , per non essersi presentati in ...Ildi Conte èdalla Conference League. Lo annuncia l'Uefa che ha assegnato la vittoria 3 - 0 a tavolino ai francesi del Rennes a causa dell'impossibilità di disputare la partita di ...Il comunicato ufficiale della UEFA. 'A seguito di diversi casi di positività al COVID-19 identificati tra i giocatori e personale del Tottenham Hotspur FC, la partita della fase a gironi della UEFA Eu ...Il calendario è troppo fitto, impossibile il recupero della partita con il Rennes rinviata per il focolaio Covid: l'Uefa ha annunciato lo 0-3 per gli Spurs. Il calendario — Non è stato possibile trova ...