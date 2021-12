Tottenham eliminato dalla Conference League? Arriva la decisione ufficiale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La, adesso, è davvero: il. È la UEFA ad aver preso lafinale sulla sfida del raggruppamento della terza coppa continentale dopo la sua non disputa per il focolaio di Covid-19 scoppiato nella squadra di Antonio Conte. Secondo la Federazione europea, infatti, gli inglesi avrebbero deciso di non scendere in campo.Ecco il comunicato stampacon il quale ilviene: “A seguito di diversi casi ...