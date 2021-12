Torna il bonus tv | ecco le cifre e chi può richiederlo

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Riiltv: in arrivo i fondi destinati all’acquisto o alla rottamazione di un decoder o di un apparecchio televisivo adattato al nuovo Digitale Terrestre Nuovi incentivi da parte del governo in arrivo per le famiglie italiane. Tra questi c’è anche iltv, che consiste in una importante agevolazione per gli utenti che L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

CordelGiorno : Manovra 2022, torna il “bonus tv”. Poste Italiane consegnerà i decoder ai pensionati - ilvaglio1 : Torna il bonus tv: Poste consegnerà il decoder ai pensionati meno abbienti #posteitaliane #bonustv #decoder… - giuseppe2101 : Manovra 2022: torna il BONUS TV, Poste Italiane consegnerà i Decoder ai Pensionati meno abbienti - larampait : Torna il #BonusTV, #PosteItaliane consegnerà #decoder a #pensionati meno abbienti -

Ultime Notizie dalla rete : Torna bonus

...maggioranza e il governo hanno deciso di riformulare l'emendamento del, prevedendo che il tetto di spesa, in base al quale è calcolata la detrazione del 50%, salga da 5 a 10.000 euro. Si...Poste Italiane consegnerà ai cittadini di età superiore a 70 anni e titolari di una pensione fino a 20.000 euro annui un decoder di importo non superiore a 30 euro, come previsto dal maxi emendamento ...Riecco il Bonus tv: in arrivo i fondi destinati all'acquisto o alla rottamazione di un decoder o di un apparecchio televisivo adattato al TDT ...Poste Italiane consegnerà ai cittadini di età superiore a 70 anni e titolari di una pensione fino a 20.000 euro annui un decoder di importo non superiore a 30 euro, come previsto ...