(Di lunedì 20 dicembre 2021) L’accusa è pesantissima: avrebbe stuprato duedurante le visite ambulatoriali, iltorinese di 64 anni,una settimana fa dalla polizia. La notizia è stata diramata solo oggi, con il professionista, che ha diversi studi medici in zona Barriera di Milano, da giorni nella Casa Circondariale “Lo Russo e Cotugno”.I fatti sarebbero avvenuti nei due studi torinesi in cui il sanitario svolgeva la professione. Le indagini sono partite dalla denuncia di una donna che ha raccontato di aver subito abusi di natura sessuale ad opera dell’indagato nel corso di una visita ambulatoriale avvenuta a gennaio di quest’anno, presentando formale querela. LEGGI ANCHE Taranto, stanato un falso ginecologo: terrorizzava lecon diagnosi gravi per fare visite ...

MediasetTgcom24 : Torino, violenze sessuali sulle pazienti: arrestato un medico #Violenzasessuale - SecolodItalia1 : Torino, medico arrestato per lo stupro di due pazienti e denunciato da altre 5. Era già stato condannato… - vocidicitta : Nuovo articolo: Torino: custodia cautelare per un medico indiziato di violenza sessuale - zazoomblog : Violenza sessuale sulle pazienti arrestato un medico di base a Torino: era già stato condannato nel 2009 -… - bizcommunityit : Violenze sessuali su pazienti, arrestato medico di base a Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Torino medico

ObiettivoNews

Chiuso il mercatino di piazza Castello a. Italia Covid e mascherine, indagine sull'ex socio ... Commenti Covid, a Natale il rischio zero contagi è solo un'illusione Daniele CoenDivieto ...Eseguita misura cautelare dalla Polizia di Stato:indiziato di violenza sessuale a. Violenze sessuali sulle pazienti: indagatoIn data 7 dicembre 2021, personale della Squadra Mobile della Questura di, all'esito di articolate indagini condotte sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, ha ...Torino, medico arrestato per violenze sessuali a pazienti che erano andate da lui per visite mediche. L'uomo aveva denunce pregresse ...Dal 2011 la professoressa Claudia Pintus dirige il Polo Didattico e sede esami dell’Università telematica Pegaso nello storico Palazzo San Martino di San Germano in piazza Castello 99 In questi dieci ...